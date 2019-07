Esporte Clube lança sócio-torcedor "Sou Verdão" Departamento de marketing vai apresentar programa que substitui antigo Nação Esmeraldina

O Sou Verdão, o novo programa de sócio-torcedor do Goiás, será lançado na manhã desta quinta-feira (01), após pouco mais de três meses de espera da torcida. Entretanto, o programa não apresentará tantas vantagens em relação ao antigo. Eduardo Rezende, do departamento de marketing do clube, definiu o novo projeto como algo simples. “Nem tudo saiu como a gente vinha plane...