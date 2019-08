Esporte Clube de Engenharia é campeão goiano na Peteca Equipe venceu quatro das seis categorias e confirma vaga para disputa do Brasileiro da modalidade, que será disputado em novembro

O final de semana foi agitado para os fãs da Peteca. Cinco cidades enviaram equipes ao Country Clube, de Goiânia, para disputas de jogos que agitaram o local no sábado (24) e domingo (25). Das seis categorias, o Clube de Engenharia faturou quatro e recebe o direito a participar do Brasileiro da modalidade. Essa foi a 28ª edição do Estadual de Peteca. O Country Clube...