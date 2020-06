Esporte Clube colombiano anuncia acordo com o Palmeiras sobre dívida por Angulo Atacante está emprestado ao Cruzeiro pela equipe paulista

O Envigado, da Colômbia, revelou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Palmeiras sobre uma dívida pela compra do atacante Iván Angulo, realizada no ano passado. A equipe chegou acionar a Fifa para que o time brasileiro pagasse o valor devido, porém as duas partes agora selaram um desfecho amigável da negociação.No meio do ano passado, o Palmeiras exerceu o dire...