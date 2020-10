Esporte Clube árabe pode tirar titular do Atlético-GO Edson recebeu proposta do Al Qadisiyah, clube da Arábia Saudita. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante não enfrenta o São Paulo no Morumbi, na noite desta quarta-feira (7)

Após perder para o Athletico-PR o meia Jorginho e o atacante Renato Kayzer, o Atlético-GO corre o risco de perder mais um jogador importante na temporada 2020. O volante Edson, de 29 anos, chegou ao clube em janeiro e pode deixá-lo antes de completar um ano de contrato - o vínculo do jogador com o Dragão será até o fim deste ano. Edson recebeu proposta do Al Qad...