'Clima de guerra' em Aparecida de Goiânia preocupa Ponte Preta na Copa do Brasil

A Aparecidense não será o único adversário da Ponte Preta na partida desta quarta-feira (3), às 19h15, no estádio Anníbal Batista de Toledo, ainda pela primeira fase da Copa do Brasil. Devido a toda confusão nos tribunais, a delegação alvinegra espera um clima bastante hostil em Aparecida de Goiânia. A anulação do jogo realizado no mês passado, que havia sido vencid...