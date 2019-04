Esporte Clayson é advertido pelo TJD-SP e pode jogar final do Paulistão pelo Corinthians Atacante vai reencontrar Raphael Claus. O corintiano foi flagrado em um vídeo divulgado pela TV Corinthians xingando o árbitro, após o duelo contra o Santos, pela semis do Paulista

O atacante Clayson foi apenas advertido em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), nesta quarta-feira (17), e está liberado para defender o Corinthians diante do São Paulo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, na capital, pela final do Campeonato Paulista. No jogo de ida, os dois clubes empataram por 0 a 0, no estádio do Morumbi. ...