Esporte Claudinho decide, e Bragantino bate Grêmio antes da final da Copa do Brasil O Red Bull termina o Brasileirão com 53 pontos e em décimo lugar. O Grêmio encerra com 59 e em sexto

Claudinho decidiu de novo. Nesta quinta (25), foi contra os reservas do Grêmio em jogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um belo gol do camisa 10, o Red Bull Bragantino venceu por 1 a 0 na despedida da temporada e confirmou vaga na Copa Sul-Americana. Do outro lado, o clube gaúcho passa a depender do título da Copa do Brasil para ir à fase de grupos da Copa L...