Esporte Claudinei sinaliza com entrada de novo goleiro no Goiás Recém-contratado, Tadeu deverá ser novidade do Goiás para estreia contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro. Atacante Kayke busca espaço

Intenso. O adjetivo consegue definir bem o ritmo de trabalho do técnico do Goiás, Claudinei Oliveira, no início de sua segunda passagem pelo clube. No treino desta quinta-feira (25), ao dividir o elenco esmeraldino em três equipes, o treinador apostou nas atividades com campo reduzido, rápida troca de passes e forte marcação. Vindos do Goiânia, o lateral direito Yago Ro...