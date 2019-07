Esporte Claudinei reconhece partida ruim do Goiás, mas valoriza ponto conquistado Treinador esmeraldino destaca confiança dos jogadores abalada após goleada sofrida para o Flamengo

O técnico Claudinei Oliveira reconheceu que a atuação do Goiás contra o Avaí, na Ressacada, na noite deste domingo (28), deixou a desejar. As equipes empataram sem gols em um jogo fraco tecnicamente. Com o resultado, o Goiás deixou escapar a chance de voltar ao G6 da competição. Segundo o comandante esmeraldino, os erros ofensivos apresentados diante do Avaí são re...