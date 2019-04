Esporte Claudinei Oliveira pretende repetir time e quer resgatar imagem do Serra Dourada Treinador vê o Serra como casa do Goiás e espera que adversários voltem a temer o clube esmeraldino em jogos na praça esportiva

Se depender do desejo do técnico Claudinei Oliveira, o Goiás manterá a mesma equipe que bateu (1x0) o Fluminense na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, nesta quarta-feira (1º de maio). O treinador aguarda informações do departamento médico para definir que entrará em campo, pela 2ª rodada da competição nacional. “Se puder manter a equipe, vou...