Esporte Claudinei Oliveira lamenta aumento da suspensão de Walter: “decisão terrível” Treinador elogia esforço do atacante e fala sobre sentimento de injustiça

O aumento de um ano da suspensão por doping do atacante Walter pegou todos no Goiás de surpresa. Diretoria, jogadores e comissão técnica estavam contando com a presença do atleta já no amistoso contra o Racing, do Uruguai, neste sábado (06), na Serrinha. O técnico Claudinei Oliveira, que trabalhou com o jogador pela primeira vez, falou sobre o momento inquietante que a...