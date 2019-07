Esporte Claudinei Oliveira destaca que não indicou contratação de Rafael Moura Treinador revela que não indicou e nem solicitou contratação do atacante, mas que acredita que ele "pode ajudar"

A contratação do atacante Rafael Moura, de 36 anos, movimentou o Goiás nos últimos dias. A decisão da volta do jogador à Serrinha não teve participação direta do técnico Claudinei Oliveira, que comentou a situação do He-Man em coletiva nesta sexta-feira (12). Segundo o treinador esmeraldino, a contratação de Rafael Moura "não foi uma indicação" dele, e a diretoria passou...