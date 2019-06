O técnico Claudinei Oliveira espera um duelo complicado contra o Athletico-PR nesta quinta-feira (13), às 20 horas, no Serra Dourada. Com 10 pontos na tabela, o Furacão está apenas dois atrás do Goiás e, caso vença, pode ultrapassar a equipe esmeraldina.

Apesar da campanha parecida com a do Goiás, o Athletico vem se mostrando um visitante tímido no Brasileirão. A equipe conquistou apenas um ponto em 12 disputados e o alviverde pretende aumentar esse jejum de vitórias do adversário jogando longe de seus domínios. Mas para isso, o técnico Claudinei Oliveira sabe que enfrentará muitas dificuldades.

"A equipe deles já tem uma identidade. Estão com essa dificuldade no Brasileiro de vencer fora de casa, mas nos torneios sul-americanos (Libertadores) tiveram vitórias importantes jogando fora. Não podemos pautar nosso rendimento nessa dificuldade deles. Não queremos nosso time acomodado com isso", afirmou.

O time para o jogo enxergado como "decisivo" dentro da Serrinha terá os desfalques do zagueiro David Duarte, que rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada, e do meia Léo Sena, que voltou a sentir lesão na coxa. Rafael Vaz e Yago Felipe serão os substitutos, respectivamente. Assim o Goiás vai a campo com Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Leandro Barcia, Kayke e Michael.

Titular durante o Campeonato Goiano, Rafael Vaz perdeu espaço com a chegada de Claudinei Oliveira. O jogador passou a ser banco, principalmente, pela relação conturbada que construiu com a torcida, que vinha vaiando suas atuações constantemente. O treinador esmeraldino destacou que conversou com o jogador e pediu para ele fazer o "simples" na hora de matar jogadas.

"O Vaz tem uma técnica muito boa e tentamos colocar isso em favor do grupo. O que pedimos para ele é que nos momentos de perigo dentro da área, que ele simplifique a jogada. Mas damos liberdade para ele sair jogando do jeito que quiser porque é a construção da jogada e o passe dele é bom. Quando ele tem tranquilidade para pensar o jogo, tem muita qualidade e não podemos tirar isso dele", salientou.

Caso o Goiás vença o Athletico, a diretoria dará aos jogadores dez dias de descanso durante a parada para a Copa América. Empate ou derrota o número da folga será reduzido para sete dias. Durante a paralisação, Claudinei Oliveira pretende aumentar o nível de desempenho da equipe, independentemente da posição que o Goiás terminar a competição nesta primeira parte.

"Não podemos mudar nosso comportamento, independentemente da posição que terminarmos. Temos de manter a mesma postura sempre, jogar de forma organizada, lutar por todas as bolas. Se conseguirmos a vitória contra o Athletico, não podemos voltar da parada com o time desorganizado se não os resultados não serão os mesmos", disse.