Esporte Claudinei não garante Michael titular e alimenta dúvida na lateral para jogo contra o Cruzeiro Atacante esmeraldino deve ficar no banco de reservas; Renatinho é o provável substituto

Claudinei Oliveira deve promover alterações no time do Goiás para o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo (05), no Mineirão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No ataque, Michael, xodó da torcida e um dos artilheiros do time no ano com sete gols, deve ficar no banco de reservas. Renatinho, também com sete gols no ano, é a opção mais provável. Entretanto, o treinador t...