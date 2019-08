Esporte Classificado para Tóquio-2020, Scheidt encara evento-teste por evolução na Laser

Classificado para os Jogos de Tóquio-2020 na classe Laser, o velejador brasileiro Robert Scheidt inicia a disputa do Ready Steady Tokyo, um evento-teste para a Olimpíada, a partir deste sábado, em Enoshima, no Japão, com um objetivo bem claro: evolução de seu nível técnico e competitivo para lutar por um lugar no Top 10 da competição que termina na próxima quinta-feira. ...