Esporte Classificado para as quartas, Atlético-GO testa elenco e poupa jogadores Dragão venceu o Goiânia pela segunda vez no Campeonato Goiano, no Olímpico. Com time praticamente reserva, com apenas quatro titulares, rubro-negro ganhou por 1 a 0

Goiânia e Atlético repetiram, na tarde deste domingo (8), no Estádio Olímpico, o “clássico vovô”, que foi o de maior rivalidade no Estado e que, aos poucos, perdeu a mística. Usando o time praticamente reserva e com meninos da base no banco, o Dragão venceu o Galo por 1 a 0, garantiu vaga às quartas de final do Goianão. Houve mais equilíbrio, distante do 1º ...