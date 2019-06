Esporte Classificado para a fase final, Brasil vence França de virada na Liga das Nações Vitória do Canadá sobre a Itália assegurou vantagem para os brasileiros na tabela

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu nesta sexta-feira a vaga na fase final da Liga das Nações. A classificação veio antes mesmo da vitória de virada sobre a França por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/18, 25/23 e 25/23, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A vaga veio com o triunfo do Canadá sobre a Itália, pouco antes do início da partida env...