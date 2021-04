O Atlético-GO é o primeiro time classificado às quartas de final do Goianão 2021. O Dragão venceu o Itumbiara, por 2 a 0, com gols marcados no segundo tempo - do zagueiro Oliveira e do atacante Zé Roberto -, na tarde de domingo (4), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão chega a 18 pontos, abre boa vantagem para os demais concorrentes no Grupo A ainda faltando quatro jogos para serem disputados nesta etapa.

O triunfo também deixa a comissão técnica e elenco tranquilos para três partidas seguidas fora de casa: contra Grêmio Anápolis (nesta quarta, 7) e Anápolis (segunda-feira da próxima semana, dia 12), ambos em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, e ao jogo encarado como prioridade, diante do Joinville-SC, no dia 15, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Com a passagem à próxima etapa garantida, o técnico João Paulo Sanches aproveita para moldar a equipe, lançar jogadores que estão chegando ou que não atuaram nenhuma vez. Agora, falta só o atacante André Luís para estrear no time.

O treinador valoriza a melhor campanha no Goianão, os seis jogos invictos no torneio e o fato de não ter sofrido gol, até agora, na competição. Ao mesmo tempo, o técnico interino tem consciência de que um novo treinador estará chegando em breve.

O clube procura, também, contratar mais um zagueiro, um volante, um meia e um atacante para reforçar o elenco.

Mas o treinador do Dragão ressalta que não se apega aos números e que está aproveitando o bom momento para “qualificar e oportunizar” os atletas. “Conseguimos uma pontuação de classificação. Foi a tônica da conversa que tive com todos os atletas no pós-jogo. Qualificar e oportunizar todos os atletas”, frisou o técnico. Segundo ele, o Atlético precisa estar buscando metas maiores. “É a sétima vitória (incluindo a Copa do Brasil), conseguimos a nossa classificação, só que isso é muito pouco pensando no tamanho da nossa temporada. Tudo isso buscando um resultado maior, que é o que mais importa. É valorizar todos os momentos, todos os jogos e, consequentemente, todas as competições”, citou o técnico.

Assim, diante do Itumbiara, João Paulo Sanches trocou cinco titulares, deixando-os no banco para lançá-los no segundo tempo, quando o time chegou aos gols e à vitória sobre o Itumbiara. “Sempre respeitando, valorizando todas as competições. Mas a sequência de jogos, quarta e domingo, ela direciona, em determinados momentos e ainda mais com o resultado, você a oportunizar mais os atletas e também a sequenciá-los para equilibrá-los todos no mesmo nível, seja físico, tático, técnico. Confiamos muito no elenco”, avaliou o técnico rubro-negro.