Esporte Classificação à 3ª fase faz cobrança diminuir no Goiás

A vitória sobre o Santo André, que garantiu classificação à 3ª fase da Copa do Brasil, serviu para diminuir as cobranças sofridas e aumentar a confiança no Goiás. Agora, o time esmeraldino volta suas atenções para o Estadual, já que enfrenta o Iporá, amanhã, às 16 horas, no Olímpico, com o objetivo de subir na tabela.“Pela pressão que a gente vinha sofrendo por não...