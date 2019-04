Esporte Clássicos marcam decisões em São Paulo e no Rio de Janeiro Campeonatos Paulista e Carioca terão rivais frente a frente nas finais. Todos em momentos diferentes na temporada

Temor por apedrejamento de ônibus, ameaça de não entrar em campo e até risco de W.O. Depois de uma semana em que as notícias extracampo repercutiram mais do que os acontecimentos nos treinos, chegou o momento de São Paulo e Corinthians trazerem de volta as atenções para o que vai ocorrer no gramado do Morumbi neste domingo (14), às 16 horas, no primeiro jogo da final d...