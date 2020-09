Esporte Clássico volta a opor Babi e Catatau, apostas 'raiz' de Botafogo e Vasco No reencontro pela Copa do Brasil, em jogo de ida, Babi deverá ser titular, enquanto Catatau disputará vaga no ataque

Reforços pouco badalados, com apelidos pitorescos e padrões de vida aquém da realidade da maioria dos companheiros, Matheus Babi e Ygor Catatau têm despontado como apostas "raiz" de Botafogo e Vasco, respectivamente. Destaques no último domingo (13), em clássico válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, em que Babi fez dois gols, mas Catatau, que também...