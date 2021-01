Esporte Clássico terá arbitragem de Jefferson Ferreira; confira escala da 11ª rodada O primeiro jogo do retorno do Goianão, entre Jaraguá e Iporá, terá arbitragem de Eduardo Tomaz. Trio FIFA apitará duelo entre Crac x Vila Nova, no dia 21

O árbitro Jefferson Ferreira comandará a arbitragem do clássico entre Goiás e Atlético, pela 11ª rodada do Goianão 2020. A competição estadual será retomada nesta quarta-feira (13), com cinco partidas, e o profissional irá trabalhar no principal jogo da jornada ao lado dos assistentes Cristhian Passos e Leone Carvalho. Jefferson Ferreira trabalhou recentemente em ...