Esporte Clássico nas quartas: Atlético-GO vence Jataiense e enfrenta Goiás Próxima fase do Campeonato Goiano terá clássico por vaga na semifinal. Equipe de Jataí se classifica e vai pegar Aparecidense

O Atlético-GO terminou a 1ª fase do jeito que começou o Goianão 2021 - com vitória. Fora de casa, o Dragão venceu a Jataiense, por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (22). O jogo foi disputado no Estádio Arapucão, em Jataí. Com mais um triunfo no Estadual, o time atleticano chegou a 28 pontos, invicto e líder do Grupo A. Na próxima fase, as quartas de final, disput...