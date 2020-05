Esporte Clássico histórico: Vila Nova reprisa vitória do 5 a 3 sobre o Goiás Ainda sem poder entrar em campo, por causa da paralisação do futebol devido ao novo coronavírus, Tigre decide transmitir virada emblemática pelo Goianão 1999

Na tentativa de movimentar a torcida em meio à pandemia do novo coronavírus, o Vila Nova decidiu seguir na onda de reprises. Após transmitir o título da Série C 2015, no dia xx de abril, o clube colorado volta ainda mais no tempo, dessa vez em 1999, e vai reprisar a emblemática virada, de 5 a 3, sobre o Goiás, pelo Goianão. A transmissão vai ocorrer no canal ofici...