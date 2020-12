Esporte Clássico goiano em cenário delicado; veja todos os jogos entre rivais do Estado na elite Goiás é lanterna e luta por uma reação que parece cada vez mais difícil na Série A. Atlético-GO tem permanência mais encaminhada, mas precisa pontuar

No 1º turno desta edição do Brasileirão, o futebol brasileiro voltou a ver um clássico goiano na Série A após 10 anos. Nesta segunda-feira (7), Atlético-GO e Goiás voltam a se enfrentar em cenário que pode representar uma despedida temporária deste tipo de enfrentamento no primeiro nível nacional. Ao longo da história, clubes goianos se enfrentaram 20 vezes em jogos pe...