Esporte Clássico Go-Go tem sabor de despedida na Serrinha Após três duelos ao longo do Campeonato Goiano, Goiás e Goiânia se enfrentam neste sábado (6), na casa alviverde, valendo vaga na decisão do Estadual

O clássico entre Goiás e Goiânia deste sábado (6), no Estádio da Serrinha, marca o último duelo entre as equipes este ano. Após um jejum de 12 anos sem se enfrentarem, as equipes disputaram o clássico Go-Go três vezes em 2019 (duas pela fase de classificação e o primeiro duelo da semi). O jogo deste sábado tem peso e medida diferentes para cada lado, o que torna a des...