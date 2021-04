Esporte Clássico entre Vila Nova e Goiás será disputado pela 4ª vez no OBA Retrospecto entre os dois clubes no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa colorada, é equilibrado

O clássico entre Vila Nova e Goiás será disputado pela quarta vez no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em toda história. Os dois rivais se enfrentaram três vezes e há um equilíbrio no retrospecto. Em três partidas disputadas no estádio particular do Tigre houve uma vitória colorada, uma vitória esmeraldina e um empate. Cada uma das equipes marcou apenas dois g...