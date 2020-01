Esporte Clássico entre Atlético-GO e Goiânia terá duas torcidas Diferente dos encontros entre Goiás, Vila Nova e Atlético, a partida de domingo (26) terá a presença de rubro-negros e alvinegros no Estádio Olímpico

O clássico entre Atlético-GO e Goiânia no próximo domingo (26) terá a presença das duas torcidas. Conforme anunciado durante o conselho técnico do Campeonato Goiano, encontros goianienses com a participação do Galo teriam de ter aprovação do Batalhão de Evento para receber torcedores dos dois clubes. “Sim, vai ter (duas torcidas). Não há condições de insegurança n...