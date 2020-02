Esporte City vence com brilho de De Bruyne e se consolida em 2º antes de pegar Leicester O triunfo dá tranquilidade ao City para o confronto com o Leicester, sábado, fora de casa, pois o time não perderá a vice-liderança mesmo em caso de derrota

Com mais uma grande atuação do belga Kevin de Bruyne, autor de um gol e uma assistência, o Manchester City venceu fácil o West Ham por 2 a 0, em casa, nesta quarta-feira, na conclusão da 26ª rodada do Campeonato Inglês, se consolidando na vice-liderança. O confronto desta quarta-feira foi o primeiro do Manchester City após a punição imposta pela Uefa de ficar fo...