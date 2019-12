Esporte City tem Ederson expulso, abre 2 a 0, mas leva virada improvável do Wolverhampton Com uma campanha surpreendente, o Wolverhampton subiu para a quinta colocação com 30 pontos. A equipe de Guardiola segue em terceiro, com 38 pontos, 13 atrás do líder Liverpool

Heroico, o Wolverhampton buscou uma virada improvável diante do Manchester City nesta sexta-feira, em seus domínios, no encerramento da 19.ª rodada do Campeonato Inglês. O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola abriu 2 a 0 mesmo com um jogador a menos, mas os donos da casa marcaram três vezes no segundo tempo e venceram por 3 a 2. O revés impede que ...