Esporte City goleia, é campeão da Copa da Inglaterra e conquista inédita 'tríplice coroa' É a primeira vez que um clube ganha as três principais competições inglesas em uma mesma temporada

O Manchester City fez história neste sábado (18). O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola goleou o Watford por 6 a 0, no estádio de Wembley, em Londres, e faturou o título da Copa da Inglaterra, obtendo um feito inédito no país. É a primeira vez que um clube ganha as três principais competições inglesas em uma mesma temporada. A "tríplice coroa" é completada c...