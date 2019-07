Esporte City e United goleiam rivais ingleses em partidas amistosas de pré-temporada Na cidade de Nanjing, na China, o City fez 4 a 1 no West Ham; já o United bateu o Leeds United, em Perth, na Austrália, por 4 a 0

Em preparação para a temporada 2019/2020, os dois clubes de Manchester conseguiram nesta quarta-feira vencer com facilidade os seus jogos de pré-temporada longe da Inglaterra. Na cidade de Nanjing, na China, o City, atual campeão nacional, fez 4 a 1 no West Ham, com destaque para a boa atuação com dois gols de Raheem Sterling. Também por goleada, de 4 a 0, o United b...