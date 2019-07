Esporte Citados por Sérgio Cabral, Popov e Bubka negam que foram pagos para votar no Rio

Dois campeões olímpicos em suas modalidades, o ex-nadador russo Alexander Popov e o ex-atleta do salto com vara ucraniano Sergei Bubka negaram nesta sexta-feira as acusações feitas pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso desde novembro de 2016, de que foram pagos para votarem a favor da cidade do Rio de Janeiro na eleição feita pelo Comitê O...