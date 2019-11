Esporte Cirino marca no fim após falha de Volpi e Athletico-PR impõe novo revés ao São Paulo Foi a segunda derrota consecutiva do São Paulo no Morumbi, onde na última quinta-feira o time havia sido superado pelo Fluminense

Com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR derrotou o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cirino balançou as redes se aproveitando de uma falha do goleiro Tiago Volpi no lance: "Assumo a responsabilidade. Completamente minha. Fui tentar segurar a bola, mas acabou passando. Acabamos perdendo p...