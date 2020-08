Esporte Circuito Virtual Unimed: incentivo à corrida com responsabilidade Médico que corre há 3 anos procura locais sem movimento para disputar prova de 10km

A pandemia do coronavírus e as recomendações de isolamento e distanciamento social interferiram na forma como cada um pratica exercícios. Correr ao ar livre é permitido, mas é preciso evitar aglomerações e locais muito movimentados. Se a prática de atividades físicas é um cuidado importante, fazer isso com segurança é fundamental por causa do risco da Covid-19. ...