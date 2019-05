Esporte Cinco anos após inauguração, Corinthians deve R$ 1,1 bilhão da obra do estádio Cerca de 75% dos ganhos da bilheteria são destinados para pagar a dívida. O restante vem do que o clube arrecada com a venda de camarotes, do tour no estádio, da academia e do aluguel das lanchonetes

O Corinthians está em dia com o pagamento das contas do seu estádio em Itaquera, mas os juros que incidem sobre as parcelas da sua construção fazem a dívida só aumentar. Nesta sexta-feira, data em que marca os cinco anos da inauguração da Arena Corinthians, o clube deve cerca de R$ 1,1 bilhão de um estádio que custaria inicialmente R$ 985 milhões. A Odebrecht precisa rec...