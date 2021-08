Esporte Ciclo olímpico mais curto da história impõe pressa ao COB

O mais curto ciclo olímpico da história exigirá adaptações. Serão apenas três anos de preparação para as Olimpíadas de Paris-2024, com um calendário de competições carregado após vários adiamentos de eventos durante o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus.Diante disso, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) já faz planos para o período imediatamente anter...