Esporte Ciclo olímpico coloca lutadora goiana como candidata a pódio histórico

A lutadora goiana Laís Nunes chega a Tóquio como um dos principais nomes de sua categoria no wrestling (luta olímpica). Entre as atletas com até 62kg, Laís Nunes ocupa a 3ª colocação no ranking mundial e está credenciada para lutar por um lugar no pódio. O wrestling brasileiro nunca conquistou medalha em Olimpíada.Na última atualização da lista, Laís Nunes ainda pe...