Enquanto aguarda definições sobre a dinâmica de classificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, a ciclista Raiza Goulão se refugia no sul de Minas Gerais, na região montanhosa de Itajubá. A ciclista tem rotina de treinos em um sítio supervisionada por equipe multidisciplinar, que inclui a preparadora física Luane Maia Mohallem, que também cede o espaço para os treinos - Sítio Pedra Aguda. “Tenho treinando na pista que estamos construindo no sítio da minha preparadora física”, revelou a ciclista, que chegou a avaliar retornar para Pirenópolis, onde moram seus familiares, mas optou pela permanência em Itajubá, em Minas Gerais.

Raiza Goulão disse que tem seguido as recomendações do Ministério da Saúde e realizado treinos na medida do possível. De forma lúdica, por exemplo, tem feito exercícios físicos utilizando troncos de árvores encontrados na região do sítio onde treina. “Reduzimos um pouco os treinos porque não sabemos exatamente quando as provas voltarão a ser realizadas”, frisou Raiza Goulão.