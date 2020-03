Esporte Ciclista de clube italiano, Clemilda Fernandes relata drama de companheiras Atleta vai completar um ano como integrante da Eurotarget Bianchi Vittoria, que tem sede em Bérgamo, um dos epicentros do coronavírus

Um dos epicentros da pandemia do coronavírus é Bérgamo, na Itália. O país europeu é o que mais registrou mortes no mundo: 7.503, até essa quarta-feira (25), de acordo com o governo local. Lombardia, região onde a cidade está localizada, registra mais de 500 mortes. Entre elas estão familiares de atletas da equipe de ciclismo Eurotarget Bianchi Vittoria, que tem a brasi...