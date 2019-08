Esporte Ciclismo e badminton conquistam medalhas para o Brasil no Pan de Lima Brasil caiu uma posição no quadro de medalhas e agora ocupa a quarta colocação geral

A equipe de ciclismo formada por Flávio Cipriano, João Vitor e Kacio Freitas conquistou, nesta quinta-feira (01), a medalha de bronze na prova de velocidade por equipes para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O ouro ficou com Trinidad e Tobago, que superou a Colômbia. "Foi um resultado bom. A gente estava treinando no Rio desde junho, e conseguim...