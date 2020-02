Esporte Chuva não espanta confiança de atleticanas no clássico Mãe e filha, Sônia Francisco e Shirley Batista marcam presença no estádio Olímpico para acompanhar o duelo entre Atlético-GO e Goiás

Nem a chuva - que começou no início da tarde em vários pontos de Goiânia, incluindo o Centro da Capital - foi capaz de espantar os rubro-negros mais fanáticos do Estádio Olímpico para acompanhar o clássico entre Atlético-GO e Goiás. São os casos de Sônia Francisco e Shirley Batista. “Nada me impede de ver o meu Atlético. Venho no Olímpico tem muito tempo, quando...