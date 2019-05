Esporte Chuva faz Roma cancelar programação e adiar estreias de Nadal, Federer e Djokovic Com isso, as estreias de Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal na chave de simples masculina foram adiadas para quinta-feira

A chuva constante nesta quarta-feira (15) na capital italiana acabou obrigando os organizadores dos torneios masculino e feminino de Roma a cancelarem toda a programação de jogos que estava prevista para o dia. Nenhuma partida pôde ser realizada no Masters 1000 local pelos tenistas nas quadras de saibro do Foro Itálico, assim como o tempo ruim não permitiu as disputas e...