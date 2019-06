Esporte Chuva atrasa início de último treino do Brasil antes de jogo com Venezuela A atividade seria inicialmente na Arena Fonte Nova, local da partida, mas foi transferida para o Barradão a pedido do Comitê Organizador da Copa América

O mau tempo em Salvador interferiu na preparação da seleção brasileira para o jogo com a Venezuela, pela Copa América. Nesta segunda-feira (17), véspera da partida, a equipe teve de adiar o início do treino final, no estádio do Barradão, para esperar a chuva passar. Só depois os convocados pelo técnico Tite conseguiram ir ao gramado para o último trabalho antes da partida. ...