Esporte “Chorem no começo para sorrir no fim”, diz Marta a futuras gerações Em apelo na saída do gramado do Estádio Océane, após a eliminação brasileira na Copa do Mundo, a camisa 10 do Brasil espera que a nova geração aprenda com a partida entre Brasil e França, deste domingo (23)

Após a eliminação do Brasil no Mundial Feminino, a craque Marta fez um desabafo emocionado. A derrota por 2 a 1 para a França foi sentida pelo grupo, mas a veterana espera que a nova geração aprenda com essa partida para fazer com que a seleção tenha voos mais altos no futuro. "É treinar mais, é jogar mais, é estar pronta para jogar 90 minutos, mais 30 minutos de ...