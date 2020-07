Esporte China cancela eventos esportivos internacionais em 2020 e pode afetar a Fórmula 1 O GP da China, na cidade de Xangai, adiado desde abril, deve ser oficialmente cancelado e não disputado na atual temporada

O risco de uma segunda onda do novo coronavírus no país fez a China decidir nesta quinta-feira (09) pelo cancelamento de eventos esportivos internacionais programados para 2020. A Administração Geral do Esporte divulgou um programa chamado "plano de retomada dos eventos esportivos baseado na ciência e na ordem" e as únicas exceções são os preparatórios e classificatórios p...