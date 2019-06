Esporte Chilenos mantêm vivo sonho do tri da Copa América Nos pênaltis, Chile bate Colômbia e espera por vencedor de Uruguai e Peru

O Chile teve uma tarde e noite com prenúncio de que as coisas seriam muito difíceis. Houve atraso da delegação na chegada à Arena Corinthians, por causa do trânsito em São Paulo. Em campo, fez dois gols, mas que foram anulados após consulta ao VAR. Mas, no fim, os chilenos se deram bem, puderam sorrir, soltar o grito de alívio e vitória, nos pênaltis, sobre forte Col...