Chile vence Equador e se classifica

O Chile veio à Copa América, no Brasil, para buscar o terceiro título seguido do torneio, mesmo que não seja favorito. Mas, a primeira parte do projeto se consumou, nesta sexta-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Aproveitando melhor as chances criadas, a seleção chilena venceu o Equador, por 2 a 1, chegou a 6 pontos no Grupo C e garantiu a vaga, antecipada, às ...