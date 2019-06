Esporte Chile sofre, mas vira sobre Haiti em amistoso preparatório para Copa América Sem Alexis Sanchez, o time chileno começou mal o amistoso e teve dificuldade para se impor em campo

A seleção do Chile sofreu nesta quinta-feira, mas buscou a virada para vencer o modesto time do Haiti por 2 a 1, diante de sua torcida, em La Serena. Foi o último teste dos atuais bicampeões da Copa América antes do início da competição continental, no Brasil, no dia 14. Sem Alexis Sanchez, o time chileno começou mal o amistoso e teve dificuldade para se impor em...