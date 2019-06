Esporte Chile e Equador se encaram após resultados opostos Chile tenta manter o embalo e encaminhar sua classificação às quartas de final, enquanto os equatorianos tentam reagir na competição

O placar de 4 a 0 prevaleceu na primeira rodada do Grupo C da Copa América. Melhor para os chilenos, que estrearam com goleada sobre o Japão, em São Paulo. O marcador do Mineirão registrou os mesmos números para Equador e Uruguai, mas com vantagem para os uruguaios. Por isso, o Chile tenta manter o embalo e encaminhar sua classificação às quartas de final, enquanto os equ...